الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة الثقافة توجه بتكثيف الأنشطة بالمحافظات الحدودية

الكيلاني خلال الاجتماع
الكيلاني خلال الاجتماع مع قيادات هيئة القصور

اجتمعت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة وعمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لمناقشة خطة عمل الهيئة خلال النصف الأول من العام المالي 2025/ 2024، إضافة إلى مناقشة خطة عروض فرقة ومسرح السامر.

ووجهت وزيرة الثقافة بتكثيف الأنشطة في المحافظات الحدودية والساحلية ومناطق الإسكان بديل العشوائيات، إضافة للقرى التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"ّ باستخدام المسارح المتنقلة التي تمتلكها الهيئة، تحقيقًا للعدالة الثقافية وبناء إنسان واعٍ بقضايا الوطن.

كما وجهت الوزيرة بوضع خطة تفصيلية لفعاليات مسرح السامر، خلال العام المالي الجديد، تتضمن العروض المسرحية التي تنتجها فرقة مسرح السامر، بجانب خطة الأنشطة والعروض المسرحية والفنية التي يستضيفها المسرح من أنشطة هيئة قصور الثقافة خلال العام، مع مراعاة ملائمة العروض المقدمة للرؤية العامة وهوية مسرح السامر.

كما استعرض عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال اجتماعه مع وزيرة الثقافة، برنامج فعاليات الهيئة خلال النصف الأول من العام المالي الجديد على مستوى الجمهورية، إضافة لخطة عروض فرقة مسرح السامر خلال العام المالي الجديد التي تشمل تقديم 7 عروض مسرحية، منها إنتاج 3 عروض جديدة، هي: "أخ ولا فخ"، "نويزي تي في"، "حدوتة مصرية"، وإعادة تقديم أربعة عروض هى: "سر حياتي"، "ليالي المحروسة" ضمن برنامج مسرحة المناهج-، "الدر المكنون"، الدراما الاستعراضية "نوستالجيا 80/ 90".

حضر الاجتماع نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة محمد عبدالحافظ ناصف وتامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة، وعدد من أعضاء المكتب الفني لفرقة السامر.

وزيرة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المحافظات الحدودية مناطق الإسكان البديل ذكرى ثورة يونيو

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