الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دراسة تكشف أسباب انقطاع التيار الكهربائى فى الولايات المتحدة الأمريكية

انقطاع التيار الكهربائي
انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة الأمريكية

مازال شبح انقطاع التيار الكهربائي يهدد الولايات المتحدة الأمريكية لاسيما وقد سجلت الولايات المتحدة حوالي 4,500 حالة انقطاع كهربائي كبير فى 2023 بزيادة قدرها%15 عن العام السابق، بينما بلغت مدة الانقطاعات حوالى 4 ساعات فى المدن الكبرى لكل مرة.

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دراسة تكشف الأسباب 

 يأتي هذا فيما كشفت دراسات أجرتها كل من «منظمة أوبك، ومركز المناخ ووكالة الطاقة المتجددة ووكالة الطاقة العالمية والمنتدى الاقتصادي العالمي» أن موجات الحر العالمة التي يشهدها الكوكب جراء تغير المناخ سببا رئيسيا في انقطاع الكهرباء حول العالم.
 

وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد حاليًا موجات حر قاسية تتسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة فبالتالي هناك ضغطا كبيرا على شبكات الكهرباء، وهو الأمر الذي يؤدي إلى انقطاع الكهرباء بشكل متكرر في العديد من المدن الأمريكية.


انقطاع الكهرباء وصحة الإنسان

ووفقا للدراسات فإن انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة سبب مخاطر صحية كبيرة للسكان حيث يتعرضون إلى الإنهاك الحراري وضربات الشمس. 


وكشف اكسيوس عن تضرر بالغ للاقتصاد الأمريكي جراء انقطاع التيار الكهربائي  مشيرًا إلى أن الطقس السيئ كان مسؤولًا عن حوالي 80% من جميع حالات انقطاع التيار الكهربائي الرئيسية في الولايات المتحدة من عام 2000 إلى عام 2023، وفقًا لتقارير مركز المناخ المركزي الأمريكي.

 

ووفقا للتقرير الأمريكي، فان أكثر المواطنين تأثرا بانقطاع التيار الكهربائي داخل الولايات المتحدة الأمريكية هم  المجتمعات ذات الدخل المنخفض وسكان الريف.

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وسبق وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير لها في يونيو الجاري: أن متوسط انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة بلغ خمس ساعات ونصف الساعة خلال عام 2022، أي أقل بساعتين تقريبًا مما كان عليه في عام 2021، وكان الانخفاض السنوي مدفوعًا بعدد أقل من الكوارث.

 

وأضافت الإدارة، أنه منذ عام 2013، ظل متوسط مدة انقطاع الكهرباء كل عام ثابتًا عند حوالي ساعتين، بعد استبعاد الأحداث الكبرى، والتي تُسبب انقطاع التيار الكهربائي، مثل العواصف الثلجية.

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