الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جالانت وساليفان يعقدان اجتماعا حول إمدادات الأسلحة لتل أبيب

غالانت وسوليفان
غالانت وسوليفان

عقد وزير الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، مساء الأربعاء، اجتماعا مطولا مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان حول إمدادات الأسلحة لتل أبيب وتطورات الحرب في قطاع غزة.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أنه جرى خلال اللقاء بحث سير المعارك في قطاع غزة، والجهود المختلفة لإعادة المحتجزين، وضرورة إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بعد تغير الأوضاع الأمنية على الحدود، وخاصة التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة في مواجهة العدوان الإيراني والتهديد بالحصول على أسلحة نووية عسكرية.

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وتابعت القناة العبرية: "اليوم أنهي جالانت زيارة مهمة للغاية للولايات المتحدة كممثل رسمي لدولة إسرائيل والمؤسسة الأمنية، وقال في نهاية الاجتماعات إنه التقى بوزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان صباح اليوم في البيت الأبيض".

وأضاف جالانت أنه خلال اللقاءات تم إحراز تقدم كبير وتمت إزالة العوائق، من أجل تعزيز كافة القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بما في ذلك مسألة التجهيز والتسليح الذي نحتاج إلى إيصاله لإسرائيل.

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وتابع جالانت: "أود أن أشكر الحكومة الأمريكية والجمهور الأمريكي مرة أخرى على دعمهم المتواصل لدولة إسرائيل على مدى سنوات عديدة".

ارتقاء 8 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى عدة مواقع شمال غزة

واستشهد مساء الأربعاء، 8 فلسطينيين على الأقل، في قصف لطيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على عدة مواقع في شمال ووسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن 3 شهداء وعدد من الجرحى وصلوا إلى المستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، نتيجة استهداف صاروخي من قبل طائرة حربية إسرائيلية تجمعا لمواطنين في منطقة الجرن ببلدة جباليا شمال القطاع.

كما تمكن مواطنون وطواقم إنقاذ من نقل 5 شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عقب قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شقة سكنية في المخيم.

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