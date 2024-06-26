توليفة العلم والتكنولوجيا.. كيف يمكن أن تحدث الطفرة داخل المجتمع؟ (فيديو)

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن العلم يتم من خلال العقل أو الجدل الفكري الذي يولد أفكارًا تطور المجتمع، وأحيانًا نتيجة وسائل الإنتاج التي تحدث طفرات في تاريخ الأمم.

وأشار سعيد، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، على قناة "ten" الفضائية، إلى أن العلم في حد ذاته أداة تنوير في المجتمع، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من الكتلة الفكرية في المجتمع يعتمد على الخرافة والشعوذة، مما يعني أن التفكير العلمي القائم على المسببات والنتائج لا يقود المجتمع.

كما أوضح أن الدولة الأولى في ترتيب التنافسية العالمية هي سنغافورة، تليها سويسرا، بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة لأول مرة المرتبة السابعة عالميًا، مؤكدًا أن ما يربط هذه الدول هو وجود قاعدة علمية قوية ومستدامة.