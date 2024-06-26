الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسلام عفيفى: ايهود باراك وصف نتنياهو بالفاشل الذى أدى لخراب إسرائيل

الكاتب الصحفي إسلام
الكاتب الصحفي إسلام عفيفي

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن الولايات المتحدة الأمريكية في ورطة نتيجة موقفها الإنساني والأخلاقي تجاه غزة وعدم قدرتها على رفع أيديها عن إسرائيل، مشيرًا إلى أن البيت الأبيض يخشى أن يتحدث نتنياهو عن عدم كفاية المساعدات.
 

وأضاف خلال حواره لبرنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، يتحدث خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة، عن تقديم نفسه كبديل ومنافس لنتنياهو، واهتم جدًا بخطة بايدن لوقف إطلاق النار بغزة.
 

ايهود باراك يطالب بإبعاد نتنياهو عن الحكومة

وتابع: أن ايهود باراك قال عن نتنياهو إنه فاشل أدى لخراب استراتيجي لإسرائيل كدولة ويجب إبعاده فورًا عن الحكومة، كما أنه يوجد اقتصاديين وسياسيين يرون أن نتنياهو فاشل وخطر على الحكومة.

إسلام عفيفي الولايات المتحدة خراب استراتيجي الحكومة إيهود باراك

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