الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشوط الأول: منتخب البرتغال يتأخر أمام جورجيا بهدف فى يورو 2024

البرتغال ضد جورجيا
البرتغال ضد جورجيا

تأخر منتخب البرتغال أمام جورجيا بهدف دون مقابل في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

منتخب جورجيا لم يمهل نظيره البرتغالي سوى دقيقتين، حيث استطاع خفيتشا كفاراتسخيليا تسجيل الهدف الأول من هجمة مرتدة منظمة، حيث تلقى تمريرة من ميكاوتادزي، ليقتحم منطقة الجزاء ويطلق تسديدة قوية بيسراه في الشباك.

وجرب رونالدو حظه في الدقيقة 17 بتنفيذه ركلة حرة مباشرة، تصدى لها الحارس الجورجي.

استمرت محاولات منتخب البرتغال لكنهم لم يتمكنوا من هز الشباك الجورجية، لينتهي الشوط الأول بتأخر رفاق رونالدو بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 43، سدد جواو بالينيا كرة بباطن قدمه اليمنى من على حدود منطقة الجزاء جاورت القائم الأيمن لمرمى جورجيا.

ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، ويأتي منتخب جورجيا في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

وفي نفس المجموعة، خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب تركيا ضد التشيك 

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: أنطونيو سيلفا - دانيلو بيريرا - جونسالو إيناسيو

خط الوسط: ديوجو دالوت - جواو بالينيا - جواو نيفيز - بيدرو نيتو - فرانشيسكو كونسيساو

خط الهجوم: جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو

أما تشكيل منتخب جورجيا فقد ضم كلًا من:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: دفالي - جورام كاشيا - جيورجي غفيلسياني

خط الوسط: لوكا لوكوشفيلي - أوتار كيتشفيلي - كوشورافيلي - جيورجي شاكفيتادزي - أوتار كاكابادزه

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسيخيليا - جيورجيس ميكاوتادزي

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