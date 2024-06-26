أسامة السعيد: الترويج بعدم قدرة أمريكا على وقف العدوان الإسرائيلي تغييب لوعي العالم

قال د. أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن ما نسمعه من بعض السياسيين الأمريكيين والمحللين بأن إسرائيل لا تلتزم بالقرار الأمريكي مماطلة ومحاولة لتغييب وعي العالم وتدليس الرأي العام العالمي بأن الولايات المتحدة لا تستطيع الضغط على إسرائيل.

وأضاف "السعيد" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الويات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على فرض قرار وقف هذا العدوان على الحكومة الإسرائيلية.

وتابع: "لكن لا يبدو أن البيت الأبيض والإدارة الأمريكية في عهد بايدن لديها من الرغبة أو من الإرادة السياسية ما يجعلها تتخذ قرارا بوقف العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أن الرهان الأساسي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو حالة الضعف التي تعيشها الإدارة الأمريكية في عام الانتخابات، مؤكدًا أن نتنياهو يدرك تمامًا حجم التأثير الذي يتمتع به اللوبي الداعم لإسرائيل في قلب السياسة الأمريكية.