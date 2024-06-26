الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمين الفتوى: لا يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي (فيديو)

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصل حول: "هل يوجد شبهة ربا في شراء شقق الإسكان بالتقسيط من البنوك بفائدة ثابتة على عدة سنوات؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "هذا من البيع، والصحيح فى الشريعة الإسلامية أن تكون الفائدة ثابتة حتى يعرف اجمالى سعر الشقة، فهذا من التمويل المباح حتى وإن زاد ثمن الآجل، فالشرط لصحة التمويل المعلومية (معلومية الثمن ومعلومية الأجل)".

وتابع: "لا مانع أن يكون الثمن فى السداد اللى هو الكاش أقل من الثمن المؤجل اللى هو بالتقسيط ولا علاقة لذلك بالربا من قريب ولا من بعيد".  

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

فتاوى الناس دار الافتاء قناة الناس الشركة المتحدة

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