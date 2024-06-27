الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتب صحفى: تصريحات جالانت حول الدعم السرى لإسرائيل فاضحة

جالانت
جالانت

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن هذا هذا الأسبوع يشهد محاولة لتسوية الأوضاع والخلافات السياسية والميدانية بين نتنياهو وإدارة البيت الأبيض.

وأضاف، خلال حواره لبرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه التحركات والزيارة التي يقوم بها يواف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي للولايات المتحدة الآن هي محاولة لصياغة العلاقة بشكل جديد وإغلاق صفحة التصعيد التي بدأها نتنياهو باتهامه لأمريكا أنها تحجب المساعدات عن إسرائيل.

نتنياهو خرج بهجومه على الولايات المتحدة من الغرف المغلقة للعلن

وأشار إلى أن جالانت قال إن إسرائيل والولايات المتحدة مثل عائلة واحدة، ومن الطبيعي أن يكون هناك خلافات ولكن نتنياهو خرج باتهاماته وهجومه على الولايات المتحدة من الغرف المغلقة للعلن، مؤكدًا أن تصريحات جالانت فاضحة لموقف البيت الأبيض ودليل أن كل بياناته كانت مجرد كلام حتى تكمل إسرائيل خطتها.  
 

الكاتب الصحفي إسلام عفيفي جالانت الولايات المتحدة نتنياهو إسرائيل فاضحة

مواد متعلقة

البيت الأبيض: سوليفان أكد خلال لقائه جالانت دعم واشنطن الثابت لأمن إسرائيل

جالانت وسوليفان يناقشان الحاجة لتغيير "الواقع الأمنى" على الحدود بين لبنان وإسرائيل

جالانت: هناك تقدم فى المباحثات مع واشنطن لتذليل العقبات وتسليم الذخائر العالقة لنا

إعلام إسرائيلى: جالانت يؤكد التزام إسرائيل بإعادة جميع المحتجزين فى قطاع غزة

جالانت: جاهزون لأى سيناريو فى مواجهة حزب الله

جالانت لـ بلينكن: واشنطن وجهت رسالة لحزب الله بأنها قد لا تمنع إسرائيل من شن هجوم واسع

باحث: زيارة جالانت لواشنطن محاولة لتعزيز العلاقات بين الطرفين

الأكثر قراءة

بسبب 500 ألف دولار.. باتشيكو يشكو بيراميدز فى فيفا

عاجل.. قصف إسرائيلى يستهدف اجتماعا لمستشاريين عسكريين من الحرس الثورى بدمشق

كاتب صحفى: تصريحات جالانت حول الدعم السرى لإسرائيل فاضحة

الاتحاد الأوروبى يدين انقلاب بوليفيا ويدعو إلى تعبئة شعبية للدفاع عن الديمقراطية

إصابة 20 راكبا جراء خروج قطار عن مساره فى روسيا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية تجاه مخيم الدهيشة بالضفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

جالانت وساليفان يعقدان اجتماعا حول إمدادات الأسلحة لتل أبيب

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع