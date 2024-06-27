كاتب صحفى: تصريحات جالانت حول الدعم السرى لإسرائيل فاضحة

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن هذا هذا الأسبوع يشهد محاولة لتسوية الأوضاع والخلافات السياسية والميدانية بين نتنياهو وإدارة البيت الأبيض.

وأضاف، خلال حواره لبرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه التحركات والزيارة التي يقوم بها يواف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي للولايات المتحدة الآن هي محاولة لصياغة العلاقة بشكل جديد وإغلاق صفحة التصعيد التي بدأها نتنياهو باتهامه لأمريكا أنها تحجب المساعدات عن إسرائيل.

نتنياهو خرج بهجومه على الولايات المتحدة من الغرف المغلقة للعلن

وأشار إلى أن جالانت قال إن إسرائيل والولايات المتحدة مثل عائلة واحدة، ومن الطبيعي أن يكون هناك خلافات ولكن نتنياهو خرج باتهاماته وهجومه على الولايات المتحدة من الغرف المغلقة للعلن، مؤكدًا أن تصريحات جالانت فاضحة لموقف البيت الأبيض ودليل أن كل بياناته كانت مجرد كلام حتى تكمل إسرائيل خطتها.

