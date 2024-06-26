الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "حقوق النواب" يشيد بمبادرة حياة كريمة لخفض استهلاك الطاقة

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن مبادرة حياة كريمة لخفض استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار “استهلاك أقل” تعد موضوعا متزايد الأهمية في عالمنا اليوم، حيث يتزايد الاهتمام بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لافتا إلى أن التغير المناخ والتلوث واستنزاف الموارد الطبيعية يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه البشرية في الوقت الحالي، ولذلك يجب علينا اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه الظواهر الضارة.

وأضاف أن المبادرة تعتمد على “استهلاك أقل” على فكرة تقليل الاستهلاك الزائد للطاقة والموارد الطبيعية، وتشجيع الحفاظ على البيئة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وتهدف هذه المبادرة إلى تغيير سلوك المستهلكين والشركات لتحقيق توازن بين احتياجاتهم واحتياجات البيئة.

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وتابع: “إن خفض استهلاك الطاقة يعتبر أحد الطرق الرئيسية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتقليل تأثيرات تغير المناخ. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبني تقنيات الطاقة النظيفة والفعالة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنازل والمؤسسات، كما يمكن تشجيع استخدام وسائل النقل العامة والدراجات الهوائية بدلا من السيارات الخاصة، وتشجيع السكان على تقليل استخدام الطاقة الكهربائية والماء في حياتهم اليومية".

وأوضح: "يجب على المجتمع الدولي أن يتحد لدعم مبادرة “استهلاك أقل” وتبني سياسات بيئية تشجع على الاستدامة وتحفز على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويجب على الحكومات والمنظمات الدولية والشركات والمواطنين العمل معا لتحقيق هذه الأهداف الحيوية التي تحمي كوكب الأرض وتحافظ على موارده الطبيعية".

واختتم: "باختصار، يعد خفض استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار “استهلاك أقل” موضوعا متزايد الأهمية في عالمنا اليوم، ويجب على الجميع المساهمة في تحقيق هذه الأهداف الحيوية للحفاظ على كوكبنا وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة".

من جانبها، تلعب الشركات دورا مهما في دعم مبادرة “استهلاك أقل” من خلال تبني ممارسات الاستدامة والتخطيط للحد من النفايات وتحسين كفاءة استخدام الموارد. ويمكن للشركات الاستثمار في تطوير تقنيات جديدة لتوليد الطاقة النظيفة والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

طارق رضوان مجلس النواب حماية البيئة الموارد الطبيعية الظواهر تغير المناخ

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