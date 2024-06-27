أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

واصلت أسعار الفراخ ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي بعد أن ارتفعت من سعر 85 جنيه منذ بداية أجازة عيد الأضحى ، وحتى أول أمس والذي ارتفعت فيه جنيهان، بينما استقرت أسعار الكتاكيت والبيض.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الخميس استقرار عند الارتفاعات التي سجلتها منذ يومين، وبلغت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 87 حنيه، وقد تصل إلي ١٠٠ جنيه للكيلو حتى تصل إلى المستهلك.

سعر الدواجن اليوم

سعر الدواجن الساسو: 110 جنيه.

سعر الدواجن أمهات بيضاء: 70 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت البلدي الحر: 6.00 جنيه

الكتكوت البلدي المشعر: 6.25 جنيه

الكتكوت البلدي الهجين: 6.75 جنيه

الكتكوت الروزي التسمين: 20.00 جنيه

الكتكوت الروزي: 17.50 جنيه

الكتكوت الجميزة: 15.50 جنيه

الكتكوت البيور الساسو: 15.00 جنيه

نتوجين. 37،00 جنيه.

نيوهوب. 35،50 جنيه.

كايروثرى. 35،00 جنيه.

القاهره. 32،50 جنيه.

الوادي. 33،00 جنيه.

الوطنيه. 36،00 جنيه.

أمات. 35،00 جنيه.

الدقهليه. 35،00 جنيه.

دلتا مصر. 34،00 جنيه.

دلتا النيل. 28،00 جنيه.

السلطان. 33.00 جنيه.

سامي عا. 30،00 جنيه.

الكتكوت الأبيض تسمين: 26.25 جنيه

كتكوت أبيض شركات 36 جنيه

كتكوت أبيض قطعان 18.25 جنيه

كتكوت ساسو 19 جنيه

كتكوت ساسو بيور 20 جنيه

كتكوت بلدي 8 جنيه

كتكوت هجين 16 جنيه

أسعار البط اليوم

البط البغالي - المولار: 26.00 جنيه

البط البيور: 18.00 جنيه

البط الفرنساوي البكيني: 9.00 جنيه