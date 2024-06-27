"اسمى مش إساءة".. أحلام تعلق على الخطأ باسمها أمام أنغام

أزمة جديدة على وشك الاندلاع بين الفنانة أنغام والمطربة أحلام؛ وذلك بسبب تعرض الأخيرة لموقف محرج بعد أن قامت إحدى المراسلات بمنادها باسم "أحلام" بدلًا من "أنغام" خلال مشاركتها في إحدى المهرجانات.

اعتذار المراسلة واستقبال أنغام للموقف المحرج بالضحك والسخرية، دفع الفنانة أحلام للتعليق على الأمر عبر حسابها الرسمي على موقع "X" قائلة: "مع احترامي لك اعتذر منك أسأت الرد ؟ اسمى مش إسأءة لأي أحد، أبدًا أنا أحلام وهي أنغام، وسبق أن في أحد المؤتمرات أخطأت إعلامية باسمي مع فنانة ثانية، ورديت أتشرف ونقطة، اسمي مش إساءة اسمي تشريف".

وتابعت "أحلام": "أكيد مهرجان بقدر وقيمة موازين من دعى اسم كبير مثل أنغام للمشاركة في الليالي لن يقصد الإساءة لها وحروفنا قريبة من بعض، وأكرر اسمي ليس إساءة لأي فنان مهما كان، يكون أحلام صوت الخليج اسم مُشّرف".

وكانت أنغام تعرضت لموقف محرج من خلال مراسلة، وذلك أثناء إجرائها أحاديث تليفزيونية على هامش مهرجان موازين الدولي، عندما قامت الصحفية بمنادتها باسم "أحلام"، لتقوم أنغام بالضحك، وحاول بعض الحاضرين تصحيح الاسم لها.