الأربعاء 26 يونيو 2024
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أحمد موسى يطالب بمراجعة قرار إغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

دعا الإعلامي أحمد موسى، إلى ضرورة إعادة النظر في قرار إغلاق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساءً، مشيرًا إلى أن هذا القرار قد يسبب صعوبات للمواطنين في تلبية احتياجاتهم الليلية.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، أن قرار غلق المحال التجارية يحتاج إلى دراسة متأنية قبل تطبيقه، مؤكدًا أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على المواطنين بشكل كبير.

وأضاف "موسى": "الناس تتجنب شراء احتياجاتها خلال النهار بسبب الحرارة الشديدة، وتفضل التسوق ليلًا لتجنب أشعة الشمس في ظل موجة الطقس الحارة التي تشهدها البلاد نهارًا".

وتساءل: "كيف سيتم غلق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساءً وصلاة العشاء تنتهي في نفس الوقت؟".

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