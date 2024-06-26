الأربعاء 26 يونيو 2024
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محافظ الغربية يتابع التزام محلات طنطا بمواعيد الغلق الصيفية

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،الحملة المكبرة التي قامت بها المحافظة لمتابعة التزام الورش الحرفية بمواعيد الغلق الصيفية وذلك بقيادة المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد والدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا والأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا عبد العظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا مسؤلي الاشغالات والرصد والحوكمة.

وشدد “رحمي” خلال متابعته لتطبيق مواعيد الغلق بكل حزم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتكثيف الحملات المفاجئة على الورش والمحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ويتضمن قرار المواعيد الصيفية فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

محافظ الغربية الورش الحرفية بمواعيد الغلق الصيفية مسؤلي الاشغالات والرصد والحوكمة الحملات المفاجئة والمحال التجارية

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