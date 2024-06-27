أدعية مستجابة.. دعاء الصباح وأدعية الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2024

دعاء الفجر من أهم التوقيتات التي يحرص المسلمين على ترديد الدعاء فيها لأنها من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء كما أوضحت السنة النبوية المشرفة، لذا تعرض الدستور نماذج من دعاء الفجر وأدعية الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2024.

دعاء الفجر مكتوب

دعاء الفجر.. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت، اللهم استر عيوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واكفنا شر ما أهمنا وغمنا وعافنا واعف عنا واختم بالصالحات أعمالنا

‏‎دعاء الفجر.. اللهم إنّا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.

أدعية مستجابة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك

أذكار الصباح اليوم

نسألك يا الله بنور وجهك الذي ملئ أركان عرشك، ونسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، نسألك يا رب زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا اللهم آمين يا رب العالمين

اللهم يا مالك الملك وكلتك أمري واستودعتك همي فبشرني بما يفتح مداخل السعادة إلى قلبي، يا رب بشرنا بالخير كله عاجله وآجله ما علمنا منهُ وما لم نعلمْ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنا مِمَّنْ دَعَاكَ فَأَجَبْتَهُ وَتَضَرَّعَ إِلَيْكَ فَرَحِمْتَهُ وَسَأَلَكَ فَأَعْطَيْتَهُ، وَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهُ وَ إِلَى بُلُوغِ جَنَّتِكَ وَفَّقْتَهُ وَهَدَيْتَهُ.

دعاء لطلاب الثانوية العامة 2024

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح لهم فتوح العارفين

اللهم كن لهم خير مُعين واحفظهم عن الشمال وعن اليمين

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلًا

اللهم اعنهم وبرشدك الهمهم وبحفظك احفظهم ولا تجعل لهم همًا ولا غمًا إلا محوته

اللهم يسِّر الامتحانات عليهم

اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم وكن معهم وقت السؤال فاجبهم

ربِّ اشرح صدورهم ويسِّر أمورهم واحلل عقدة من ألسنتهم وقلوبهم والهمهم الإجابة

اللهم اهدهم واكتب لهم النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة أنت ولي ذلك والقادر عليه

اللهم فرح قلوب أهاليهم بهم وانزل عليهم السكينة والطمأنينة والرضا

اللهم لا تحرم أحدا من فرحة النجاح

اللهم كلل تعبهم بالنجاح وفرّح قلوبهم وقلوب والديهم

يا رب اجبر بخاطرهم جبرا يليق بعظمتك

اللهم لا ترد لهم دعاء ولا رجاء

اللهم انا نستودعك طلاب الثانوية العامه

دعاء دخول الامتحان

اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري ليك لاملجاء ولامنجي إلا إليك.

اللهم أشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهو قولي.

بسم الله الفتاح اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا

اللهم وفق أبنائنا في مسيرتهم وهون عليهم الصعاب