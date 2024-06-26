الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتحت قاعاتها بالمجان.. مكتبة الإسكندرية تستقبل 1200 طالب ثانوية عامة

استقبال طلاب الثانوية
استقبال طلاب الثانوية بمكتبة الإسكندرية

استقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم، أعدادا كبيرة من الطلاب في أول أيام تنفيذ قرار فتح أبواب المكتبة مجانًا أمام طلاب الثانوية العامة، حيث بلغ أعداد الطلاب خلال اليوم الأول أكثر من 1200 طالب.

وأوضحت مكتبة الإسكندرية  أن أكثر من 1200 طالب تواجدوا بالمكتبة خلال اليوم الأول لتنفيذ القرار بفتح قاعات المكتبة لطلاب الثانوية العامة لمساعدتهم بتوفير مناخ جيد للمذاكرة، وذلك بشكل مجاني تمامًا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مع مبادرة مكتبة الإسكندرية، مؤكدين أنه قرار إنساني وتنموي يبرز ويؤكد دور مكتبة الإسكندرية الصرح الثقافي التنويري.

مواعيد استقبال مكتبة الإسكندرية للطلاب


وتفتح مكتبة الإسكندرية أبوابها من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 مساءً إلى الساعة 10:30 مساءً  ويومي الجمعة والسبت والأجازات الرسمية من الساعة 5:00 مساءً إلى الساعة 10:00 مساءً،


وأوضحت أن دخول طلاب الثانوية العامة يكون بتقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط وتستمر المكتبة في استقبال الطلاب طوال فترة الامتحانات يوميًا.

استقبال الطلاب باستاد الإسكندرية 
 

وأوضحت المحافظة أن القاعة المجهزة باستاد الإسكندرية تستقبل الطلبة والطالبات يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 10:00 مساءً والدخول بتقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم القومي.
 

مبادرة كنائس الإسكندرية لطلاب الثانوية 

ودشن عدد كبير من كنائس الإسكندرية، مبادرة لاستقبال طلاب الثانوية العامة بالقاعات الخدمية التابعة للكنائس، وذلك لمساندة طلاب الثانوية العامة خلال فترات تخفيف أحمال الكهرباء، حرصًا على مصلحة الطلاب خلال أيام الامتحانات حيث انطلقت  لتصل لعدد كبير من الكنائس بالإسكندرية بلغت أكثر من 15 كنيسة.

طلاب الثانوية العامة استاد الإسكندرية كنائس الإسكندرية طلاب الثانوية مكتبة الاسكندرية

مواد متعلقة

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشهد فعاليات المقرأة الشهرية للأئمة

مكتبة الإسكندرية تفتح قاعاتها بالمجان.. وإقبال كبير من طلاب الثانوية (صور)

محافظ الإسكندرية يتابع مستجدات أعمال لجنة حصر المبانى التراثية

"أوقاف الإسكندرية" تكشف حقيقة فتح المساجد لاستقبال طلاب الثانوية العامة

خروجات "سرية" في الإسكندرية.. لا معنى للمصيف بدونها

شخصيات خلدها التاريخ.. محاضرات وورش للأطفال فى متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية

تجهيز قاعة باستاد الإسكندرية الرياضى لاستقبال طلاب الثانوية العامة مجانًا

مجلس أمناء كليات جامعة الإسكندرية يُناقش آليات تنفيذ موازنة البرامج والأداء

الأكثر قراءة

عاجل.. «ميكالى» غاضب من مسئولى الجبلاية قبيل المشاركة فى أوليمبياد باريس

قرار جديد للنيابة فى واقعة اعتداء إمام عاشور على أمن مول الشيخ زايد

"متدفعيش حاجة ياماما وخليكي بعيد".. آخر رسالة للطالبة جني قبل مصرعها (فيديو)

مصرع شاب عشرينى غرق بمياه شاطئ عجيبة فى مطروح

بعد تلف شنطة بـ5 آلاف دولار للفنانة هاجر طارق.. كيف تحافظ على حقيبتك الغالية؟

صدمتها سيارة.. قرار النيابة فى مصرع سيدة "مصر الجديدة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟