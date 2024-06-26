فتحت قاعاتها بالمجان.. مكتبة الإسكندرية تستقبل 1200 طالب ثانوية عامة

استقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم، أعدادا كبيرة من الطلاب في أول أيام تنفيذ قرار فتح أبواب المكتبة مجانًا أمام طلاب الثانوية العامة، حيث بلغ أعداد الطلاب خلال اليوم الأول أكثر من 1200 طالب.

وأوضحت مكتبة الإسكندرية أن أكثر من 1200 طالب تواجدوا بالمكتبة خلال اليوم الأول لتنفيذ القرار بفتح قاعات المكتبة لطلاب الثانوية العامة لمساعدتهم بتوفير مناخ جيد للمذاكرة، وذلك بشكل مجاني تمامًا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مع مبادرة مكتبة الإسكندرية، مؤكدين أنه قرار إنساني وتنموي يبرز ويؤكد دور مكتبة الإسكندرية الصرح الثقافي التنويري.

مواعيد استقبال مكتبة الإسكندرية للطلاب



وتفتح مكتبة الإسكندرية أبوابها من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 مساءً إلى الساعة 10:30 مساءً ويومي الجمعة والسبت والأجازات الرسمية من الساعة 5:00 مساءً إلى الساعة 10:00 مساءً،



وأوضحت أن دخول طلاب الثانوية العامة يكون بتقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط وتستمر المكتبة في استقبال الطلاب طوال فترة الامتحانات يوميًا.

استقبال الطلاب باستاد الإسكندرية



وأوضحت المحافظة أن القاعة المجهزة باستاد الإسكندرية تستقبل الطلبة والطالبات يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 10:00 مساءً والدخول بتقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم القومي.



مبادرة كنائس الإسكندرية لطلاب الثانوية

ودشن عدد كبير من كنائس الإسكندرية، مبادرة لاستقبال طلاب الثانوية العامة بالقاعات الخدمية التابعة للكنائس، وذلك لمساندة طلاب الثانوية العامة خلال فترات تخفيف أحمال الكهرباء، حرصًا على مصلحة الطلاب خلال أيام الامتحانات حيث انطلقت لتصل لعدد كبير من الكنائس بالإسكندرية بلغت أكثر من 15 كنيسة.