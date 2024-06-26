عمرو خليل: غزة أرض فلسطينية عَصِية على الانكسار رغم حجم المعاناة

قال الإعلامي عمرو خليل، "في غزة قتل وتنكيل وتعذيب وتدمير متعمد جرائم لا يكاد يصدقها عقل".

وأضاف خليل، اليوم الأربعاء، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "غزة هذه الأرض الفلسطينية الصغيرة المحاصرة محدودة المساحة أراد لها الاحتلال أن تكون نموذجًا للبؤس فإذا بها تهز ضمائر العالم كله وتتعالى أصوات الجميع دعمًا وتضامنًا معها".

وتابع: "في غزة ظنّ قادة الاحتلال أنّه قاب قوسين أو أدنى من إغلاق الملف الفلسطيني وإلى الأبد، فإذ بالجيش الذي طالما اعتقد بأنّه لا يقهر وبأنّه قادر على إنجاز أهدافه بشكل سريع وحاسم، إذ به يعجز عن تحقيق أيًّا منها بل ويضع نفسه في مأزق استراتيجي لم يُعرف له مثيل".

واستكمل: "في غزة كما في كل الأراضي المحتلة صرخات ألم من حجم المعاناة هي صرخات يصعب وصفها بالكلمات، لكنها عصيّة على الانكسار ولا تستسلم حتى تبلغ حلمها في الحياة والتحرر ككل شعوب العالم".