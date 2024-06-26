الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمرو خليل: غزة أرض فلسطينية عَصِية على الانكسار رغم حجم المعاناة

غزة
غزة

قال الإعلامي عمرو خليل، "في غزة قتل وتنكيل وتعذيب وتدمير متعمد جرائم لا يكاد يصدقها عقل".

وأضاف خليل، اليوم الأربعاء، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "غزة هذه الأرض الفلسطينية الصغيرة المحاصرة محدودة المساحة أراد لها الاحتلال أن تكون نموذجًا للبؤس فإذا بها تهز ضمائر العالم كله وتتعالى أصوات الجميع دعمًا وتضامنًا معها".

وتابع: "في غزة ظنّ قادة الاحتلال أنّه قاب قوسين أو أدنى من إغلاق الملف الفلسطيني وإلى الأبد، فإذ بالجيش الذي طالما اعتقد بأنّه لا يقهر وبأنّه قادر على إنجاز أهدافه بشكل سريع وحاسم، إذ به يعجز عن تحقيق أيًّا منها بل ويضع نفسه في مأزق استراتيجي لم يُعرف له مثيل".

واستكمل: "في غزة كما في كل الأراضي المحتلة صرخات ألم من حجم المعاناة هي صرخات يصعب وصفها بالكلمات، لكنها عصيّة على الانكسار ولا تستسلم حتى تبلغ حلمها في الحياة والتحرر ككل شعوب العالم".

القاهرة الإخبارية من مصر غزة الارض الفلسطينية الاحتلال الملف الفلسطيني

مواد متعلقة

كاميلا زاريتشتا: عدالة أورسولا فون دير لاين فى القضايا الأوروبية المهمة جعلتها تحسم الولاية الثانية

هيئة البث الإسرائيلية: العمليات بعد رفح الفلسطينية ستنتقل بشكل أساسى إلى جبهة الشمال

أستاذ علاقات دولية: هناك ارتدادات سلبية وكارثية على الداخل الأوروبى جراء الحرب الروسية الأوكرانية

روسيا تنشر قائمة تحظر دخول 27 مواطنًا أستراليًا إلى أراضيها

إعلام إسرائيلى: إدارة بايدن غاضبة من تل أبيب وتقرر عدم تسليمها صفقة الأسلحة بالكامل

الخارجية الروسية: موسكو تسير باتجاه إبرام معاهدة متعددة المجالات مع إيران

الخارجية الأمريكية: يجب على جيش الاحتلال الإسرائيلى أن يتوخى الدقة خلال عملياته فى غزة

حزب الله: استهدفنا موقع "‏زبدين" فى مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

الأكثر قراءة

صدمتها سيارة.. قرار النيابة فى مصرع سيدة "مصر الجديدة"

عاجل.. «ميكالى» غاضب من مسئولى الجبلاية قبيل المشاركة فى أوليمبياد باريس

مصرع شاب عشرينى غرق بمياه شاطئ عجيبة فى مطروح

زيزو للبيع.. الزمالك يفكر فى الاستغناء عن أمهر لاعبيه لحل أزمة القيد

فتحت قاعاتها بالمجان.. مكتبة الإسكندرية تستقبل 1200 طالب ثانوية عامة

تنسيق مدارس البترول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟