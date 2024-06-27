الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 27-6-2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة اليوم لأداء الفروض الخمس يوميًا، وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، كما تختلف يوميًا باختلاف طول الليل والنهار، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 27-6-2024  في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر: 4:09 فجرا.

صلاة الظهر: 12:58 ظهرا.

صلاة العصر: 4:33 عصرا.

صلاة المغرب: 8:00 مساء.

صلاة العشاء:9:34 مساء.

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موعد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر: 4:09 فجرا.

صلاة الظهر: 1:03 ظهرا.

صلاة العصر: 4:42 عصرا.

صلاة المغرب: 8:08 مساء.

صلاة العشاء: 9:44 مساء.

موعد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر: 4:10 فجرا.

صلاة الظهر:12:58 ظهرا.

صلاة العصر:4:33 عصرا.

صلاة المغرب: 8:00 مساء.

صلاة العشاء: 9:34 مساء.

مواعيد الصلاة في بورسعيد 

صلاة الفجْر: ٤:٠٠ ص

الشروق:  ٥:٤٩ ص

صلاة الظُّهْر:    ١٢:٥٤ ص

صلاة العَصر:    ٤:٣٢ م

صلاة المَغرب:  ٧:٥٩ م

صلاة العِشاء:    ٩:٣٤ م

مواعيد الصلاة أسوان 

صلاة الفجْر: ٥:٠٢ ص

الشروق:  ٦:٣٩ ص

صلاة الظُّهْر: ١:٢٧ م

صلاة العَصر:    ٤:٤٧ م

صلاة المَغرب:   ٨:١٦ م

صلاة العِشاء: ٩:٤١ م

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