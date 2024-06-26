صدمتها سيارة.. قرار النيابة فى مصرع سيدة "مصر الجديدة"

أمرت النيابة العامة بمصر الجديدة، بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع دهس سيدة بمصر الجديدة لكشف تفاصيل الحادث كما فتحت تحقيقا مع المتهم عقب القبض عليه.

وتبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من أحد المستشفيات باستقباله سيدة مصابة بكسر بالجمجمة.

وبالانتقال وسؤالها قررت أنها حال عبورها طريق بدائرة القسم اصطدمت بها سيارة مجهولة "لاذت بالفرار" مما تسبب في إصابتها المُشار إليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه من مكان الحادث لخشية تعدي الأهالي عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.