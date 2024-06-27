يهتم مشجعو كرة القدم بالبحث عن مواعيد مباريات اليوم الخميس مع استمرار مباريات الدوري المصري والكثير من الدوريات الأجنبية، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-6-2024 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الجونة ضد مودرن فيوتشر - 16:00

الإسماعيلي ضد المصري البورسعيدي - 19:00

زد إف سي ضد طلائع الجيش - 19:00

وتنقل قناة أون سبورت جميع مباريات الدوري المصري.

مواعيد مباريات اليوم

الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى:

كروزيرو ضد أتليتيكو باراناينسي - 01:00

بوتافوغو ضد براغانتينو - 01:00

جوفينتود ضد فلامينغو - 02:00

أتليتيكو غويانيينسي ضد غريميو - 02:00

كورينثيانز ضد كويابا - 02:00

إنترناسيونال ضد أتليتيكو مينيرو - 03:30

فورتاليزا ضد بالميراس - 03:30

باهيا ضد فاسكو دي جاما - 03:30

فلومينينسي ضد سبورت كلوب فيتوريا - 01:00

ساو باولو ضد كريسيوما - 02:00

الدوري النرويجي الممتاز:

سانديفيورد ضد هام كام - 20:00

ليلستروم ضد كفوم أوسلو - 22:15

الدوري الآيسلندي الممتاز:

فيستري ضد فرام ريكيافيك - 21:00

كيه.ار. ريكيافيك ضد فيلكير - 22:15

ستجارنان غاردباير ضد فيكينغور ريكيافيك - 22:15

الدوري الليتواني الأول:

جروبينا ضد داوغافبيلس - 18:00

دوري نجوم العراق:

الكرخ ضد نوروز - 17:00

الميناء ضد نفط ميسان - 19:30

زاخو ضد كربلاء - 19:30

النفط ضد دهوك - 19:30

الشرطة ضد نفط البصرة - 19:30

الدوري اللبناني - دون 18 سنة:

لبنان المتحد ضد الراسينغ - 14:00

الصفاء ضد بي اف اي سبورتينغ - 15:00

طرابلس ضد الأنصار - 16:00

البرج ضد العهد - 17:00

الحكمة ضد النجمة - 17:00

دوري جزر الفارو للدرجة الاولى:

نسي رونافيك II ضد تورشافان II - 22:00

غيزا هويفيك ضد تفوروي - 01:00

اي بي ارجير ضد كلاكسفيك II - 01:00

اف سي سودوروي ضد بي 36 تورشا - 01:0

مواعيد مباريات الاأهلي القادمة

مباراة الأهلي وفاركو تقام غد الجمعة على استاد القاهرة الدولى وستنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

مباراة الزمالك وسيراميكا تقام في السابعة مساء السبت المقبل ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

على استاد القاهرة الدولى.

ويحتل الزمالك المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 34 نقطة.