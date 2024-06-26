الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمين الفتوى: المبالغة فى المهور تصعيب للحلال وتسهيل للحرام (فيديو)

الدكتور أحمد ممدوح
الدكتور أحمد ممدوح

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المبالغة فى نفقات تجهيز الزواج، نوع من الغلو والتحكم، لافتًا إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قال: "أقلهن مهورًا أكثرهن بركة".  

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "هذا نوع من التعنت وتصعيب الحلال على من يريد الحلال، وتسهيل للحرام، واحد مش عاوز حرام وعاوز يسلك المسلك الشرعى اللى يحقق رضا الله، ويكون أسرة جميلة فيكون المقابل تصعيب الحلال".

وأضاف: "كل تصعيب للحلال تسهيل للحلال، ولو أنا يسرت على طالب الحلال عليه ثواب عظيم، فمن يسر يسر الله عليه".

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

دار الافتاء فضائية الناس الشركة المتحدة أمين الفتوى

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