الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكيميا راكبة.. أحمد سعد يطرح تتر برنامجه الجديد "بيت السعد"

الكيميا راكبة
الكيميا راكبة

كشف الفنان أحمد سعد عن أغنية تتر برنامجه الجديد "بيت السعد" بصحبه شقيقه الفنان عمرو سعد والتي تحمل اسم "الكيميا راكبة".

وتُعد أغنية "الكيميا راكبة" أحدث أغنيات أحمد سعد وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع إيهاب كولبيكس، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في المملكة العربية السعودية.

ويخوض الفنانان الشقيقان أحمد وعمرو سعد تجربة التقديم التليفزيوني للمرة الأولى، حيث تم الإعلان عن البرنامج مسبقًا ومن المقرر بدء أولى حلقاته خلال الفترة المقبلة.

الكيميا راكبة أحمد سعد عمرو سعد

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