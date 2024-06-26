الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز

حكم الغش فى لجان الامتحانات؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول: "حكم الغش في لجان الامتحانات؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "لا يجوز التعميم فى هذا الأمر، امتحانات الثانوية العامة شغالة من قبل عيد الأَضحى بأسبوعين، ولم تذكر عمليات الغش إلا فى حالة أو حالتين، واللى يشوف طالب بيغش لازم يقول للمراقب".

وتابع: "طيب ابنى شاف حد بيغش وهو عاوز يغش نقوله بلاش تكون إمعة مثلما قال لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالغش ظلم للنفس ومعصية لله، فالشريعة تقول من غشنا فليس منا، وبالتالى الغش عاقبته وخيمة ونشكر الجهات المعنية المشرفة على امتحانات الثانوية العامة".

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

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