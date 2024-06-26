مَن يملك القرار فى وقف العدوان على غزة؟.. أسامة السعيد يُجيب

قال د. أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن الدولة الوحيدة التي تمتلك أدوات الضغط الحقيقية والقادرة على وقف العدوان الإسرائيلي هي الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "السعيد" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لا يبدو أن الولايات المتحدة لديها الإرادة السياسية أو الرغبة الكافية لإيقاف هذه الحرب".

وتابع: "بل على العكس تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل ما تحتاجه من أسلحة، وتوفر لها الغطاء السياسي والدبلوماسي للاستمرار في هذا العدوان وهذه الجريمة النكراء".

وأكد أن هناك العديد من الحالات السابقة التي تدخلت فيها الولايات المتحدة بشكل حاسم وواضح وأمرت ووجهت إسرائيل بوقف عدوانها، متابعًا: "ما حدث في اجتياح لبنان عام 1982 وأمر الرئيس الأمريكي وقتها رئيس الوزراء الإسرائيلي بوقف اجتياح لبنان وخروج القوات الإسرائيلية من لبنان".