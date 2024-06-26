تخلص من أمه وإخوته في ليلة واحدة.. كواليس مفزعة حول مذبحة رستم في الغربية (فيديو)

شهدت عزبة رستم بقرية الشين التابعة لمركز قطور محافظة الغربية، حادث آليم حيث قام محامي بقتل والدته وشقيقته وشقيقه داخل منزلهم وتقطيع جثثهم وإضرام النيران فيهم داخل حظيرة المنزل.

ودلت تحقيقات النيابة حول الحادث أن القاتل هو الابن الأكبر للأسرة، وأنه كان يقيم معهم في نفس المنزل بعد وفاة والدهم، وأن الفترة الأخيرة شهدت خلافات بينه والدته وإخوته بعد تقسيم الأم للميراث بينهم وفقا للشرع وكان من نصيب الابن الأكبر شقة في نفس المنزل أقام بها.

وتستعرض "الدستور" في "فيديوجراف" التفاصيل الكاملة للحادث الآليم..