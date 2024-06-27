أخبار حالة الطقس اليوم الخميس فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

توقع خبراء الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة اليوم الخميس طوال ساعات النهار على كافة أنحاء الجمهورية، وتكون الأجواء حارة ليلًا مع ارتفاع معدلات الرطوبة على السواحل الشمالية، وتعرض الدستور في التقرير التالي أخبار حالة الطقس اليوم الخميس في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

حالة الطقس في القاهرة

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأوضح تقرير هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس أن ارتفاع الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاثة درجات.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونوهت الهيئة بعدم التعرض المباشر لحرارة الشمس خاصة في ساعات الذروة خاصة لكبار السن ومرضى القلب والضغط.

وأذا اضطر المواطنون للتعرض للشمس لابد من ارتداء أغطية الرأس، والملابس القطنية والفضفاضة، مع شرب الكثير من السوائل خاصة المياه.

حالة الطقس في الإسكندرية

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الخميس أن يكون رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وتسجل الإسكندرية درجات حرارة تتخطى ٣٥ درجة مع ارتفاع معدلات الرطوبة لتسجل 90%

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 42

السواحل الشمالية 36

جنوب سيناء 43

شمال الصعيد 42

جنوب الصعيد 45