شيرين عبدالوهاب تقدم بلاغًا للنائب العام ضد شقيقها (فيديو)

أزمة جديدة بين شيرين عبدالوهاب وشقيقها، بعد أن اتهمته بالغدر، وإعلان المحامي ياسر قنطوش عن أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه محمد عبدالوهاب باستغلال توكيل قديم.

ورد محمد على الاهتمامات قائلًا: "كل واحد عنده قدرة على تحمل الأذى لكن للقدرة دي حدود، ده قرار النيابة العامة بالحفظ إداريًا في كل الاتهامات اللي اتوجهت ليا بتاريخ ٢٠٢٢/۱۲/١٩ يعني من سنتين".

وأضاف محمد عبر صفحته: "نفس الكلام اللي من سنتين بيتعاد تاني معرفش لمصلحة مين مع إني بعيد عنك وعن حياتك من سنين قبل الواقعة وسنتين من بعدها، ده قرار النيابة العامة الموقرة في الافتراءات اللي اتوجهتلي، مش بيان من محامي، وأي حاجة هرد بيها هتكون مستند حكومي عليه ختم النسر".

ولمزيد من المعلومات إليكم الفيديو التالي: