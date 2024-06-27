الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 27-6-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم ارتفاع جديد مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعره 12.90 جنيه في أغلب البنوك العاملة في مصر .

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الخميس ٢٧-٦-٢٠٢٤ في مصر مقابل الجنيه المصري

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7516  ريال سعودي.

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0096  ريال سعودي.

 

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7506  ريال سعودي.

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0234 ريال سعودي.

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.1789  ريال سعودي.

مقابل الجنيه المصري.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-6-2024 في البنوك ختام التعاملات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 26-6-2024 والعملات الأجنبية فى مصر

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سعر الشراء: 12.88 جنيه.

سعر البيع: 12.91 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الشراء: 12.88 جنيه.

سعر البيع: 12.91 جنيه.

الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الشراء: 12.82 جنيه.

سعر البيع: 12.91 جنيه.

الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

 سعر الشراء: 12.88 جنيه.

سعر البيع: 12.91 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

سعر الشراء: 48.33 جنيه مصري

سعر البيع: 48.43 جنيه مصري

سعر الريال السعودي بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 48.33 جنيه مصري

سعر البيع: 48.43 جنيه مصري

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مقابل الجنيه المصري.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-6-2024 في البنوك ختام التعاملات

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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 26-6-2024 والعملات الأجنبية فى مصر

أسعار العملات في مصر اليوم

العملةشراءبيع
دولار أمريكى48.310948.4503
يورو51.789351.9581
جنيــه إسترليـنى61.272761.4834
دولار كنـدى35.356335.4687
كرون دانمركى6.94366.9641
كرون نرويجى4.57044.5845
كرون ســويدى4.61454.6285
ريـــال سعـــودى12.875012.9128
دينــار كويتى157.5749158.0811
درهم اماراتى13.150813.1924
دولار اســـترالى32.150932.2534
دينــار البحــرين128.1456128.5392
ريـــال عمـــانى125.4828126.1726
ريـــال قطــــرى13.248613.2941
دينـار اردنـى68.187668.4229
يوان صينى6.65196.6713

 

 

 

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