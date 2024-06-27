سعر الريال السعودى اليوم الخميس 27-6-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سجل سعر الريال السعودي اليوم ارتفاع جديد مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعره 12.90 جنيه في أغلب البنوك العاملة في مصر .

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الخميس ٢٧-٦-٢٠٢٤ في مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7516 ريال سعودي.

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0096 ريال سعودي.

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7506 ريال سعودي.

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0234 ريال سعودي.

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.1789 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سعر الشراء: 12.88 جنيه.

سعر البيع: 12.91 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الشراء: 12.88 جنيه.

سعر البيع: 12.91 جنيه.

الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الشراء: 12.82 جنيه.

سعر البيع: 12.91 جنيه.

الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

سعر الشراء: 12.88 جنيه.

سعر البيع: 12.91 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

سعر الشراء: 48.33 جنيه مصري

سعر البيع: 48.43 جنيه مصري

سعر الريال السعودي بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 48.33 جنيه مصري

سعر البيع: 48.43 جنيه مصري

أسعار ا لعملات في مصر اليوم