الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق مدارس البترول 2024

مدارس البترول
مدارس البترول

يحرص طلاب الشهادة الإعدادية على معرفة تنسيق مدرسة البترول 2024 بعد مرحلة الإعدادية عبر محركات البحث العالمية وعلى رأسها جوجل.


وتعد مدارس البترول من بدائل الثانوية العامة، وذلك لمن لم يتمكن من الحصول على كافة درجات تنسيق الصف الأول الثانوي في العام المقبل.

شروط الالتحاق بمدارس البترول

  • أن يكون الطالب مصري الجنسية.
  • ألا يتجاوز عمر الطالب 18 عامًا ولا يقل عن 15 عامًا.
  • ألا يقل مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية عن 150 درجة.
  • أن يكون الطالب ناجحًا في مادة اللغة الإنجليزية.
  • اجتياز اختبارات القبول التي تحددها وزارة التربية والتعليم.

الأوراق المطلوبة للتقديم

  • أصل شهادة الإعدادية.
  • صورتان شخصيتان حديثتان.
  • ايصال سداد رسوم التقديم.
  • تعهد من ولي أمر الطالب.

تنسيق مدارس البترول 2024 بعد مرحلة الإعدادية

تختلف درجات القبول في مدارس البترول حسب القسم الذي يرغب الطالب في الالتحاق به، وبشكل عام، لا تقل درجات القبول عن 150 درجة كحد أدنى.

وعن تنسيق كل قسم فهى كالتالي..

  • قسم البترول: 240 درجة
  • قسم البترول الفني: 200 درجة
  • قسم سيارات بترول: 180 درجة
  • قسم تبريد وتكييف: 160 درجة
  • قسم الحاسب الآلي: 150 درجة
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مؤشرات تنسيق مدرسة البترول 2024 بعد مرحلة الإعدادية للبنين والبنات

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ونؤكد أن هذه الدرجات تقريبية وقد تختلف قليلًا من سنة إلى أخرى، حيث تعتمد درجات القبول النهائية على عدد المتقدمين والأماكن المتاحة في كل قسم، ويتم الإعلان عن تنسيق مدارس البترول رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية.

مدارس البترول؟

مدارس البترول للبنين:

مدرسة الشروق الصناعية بالقاهرة.

مدرسة البترول في حدائق الأهرام بالجيزة.

مدرسة الطيران للبترول بالقاهرة

مدرسة البترول الثانوية بالقاهرة

مدرسة الإسكندرية الثانوية الصناعية

المدرسة الفنية التجريبية بالإسماعيلية.

المدرسة الفنية للبترول محافظة مرسى مطروح.

مدارس البترول للبنات:

مدرسة الإسكندرية الثانوية للبترول بنات.
مدرسة السويس الثانوية للبترول بنات.
مدرسة دمياط الثانوية للبترول بنات.
مدرسة طنطا الثانوية للبترول بنات.
مدرسة بنها الثانوية للبترول بنات.
مدرسة الزقازيق الثانوية للبترول بنات.
مدرسة بورسعيد الثانوية للبترول بنات.
مدرسة المنصورة الثانوية للبترول بنات.

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