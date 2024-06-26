أسامة السعيد: وقف العدوان الإسرائيلى على رفح وغزة مطلب عالمى

قال د. أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن وقف العمليات العسكرية الإجرامية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح وفي كل قطاع غزة مطلب عالمي.

وأضاف "السعيد" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الجميع يدرك تمامًا أن جيش الاحتلال الإسرئيلي يقدم على عملية إبادة جماعية، موضحًا أن إسرائيل لا تحارب من أجل أهداف سياسية أو عسكرية واضحة، بل الهدف الأهم والذي تحققه بنجاح وحيد هو إبادة الشعب الفلسطيني وقتل المزيد من الأبرياء في قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذا المطلب العالمي محل إجماع كبير باستثناء الولايات المتحدة وبعض الدول الداعمة لإسرائيل أو ما يسمى بأمن إسرائيل، مشددًا على أن هذه الدول تتحمل المسئولية الأخلاقية والقانونية عما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني.