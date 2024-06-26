كتائب القسام تنشر مشاهد من استهدافها دبابة ميركافا فى رفح

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، عن مشاهد من استهدافها لدبابة ميركافا ضمن قوة إسرائيلية مدرعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونشرت القسام مقطع فيديو يظهر استهداف دبابة ميركافا ضمن قوة صهيونية مدرعة بعد رصد حركة مرور آليات العدو لعدة أيام في شارع البحر جنوب حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكشف الفيديو لحظة رصد الآليات العسكرية الإسرائيلية، وأبانت اللقطات قيام مقاتلي القسام، بحفر نفق أسفل طريق الآليات وتجهيز الألغام المستخدمة في عملية التفجير.

كما وثق الفيديو لحظة تنفيذ عملية التفجير، مبينًا حفرة كبيرة وآثار دمار عقب العملية.

“حماس”: نطالب المجتمع الدولى بالتدخل السريع لمنع إسرائيل من هدم المنازل بغزة

وسبق أن طالبت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف العمليات الإسرائيلية المتصاعدة لهدم المنازل في قطاع غزة والضفة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وكانت حركة حماس، قد دعت إلى محاسبة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب ضد الأسرى والمحتجزين من أبناء الشعب الفلسطيني ومنع إفلاتهم من العقاب.

وأضافت: "ندعو إلى تحرك المؤسسات الحقوقية والإنسانية، لرفع دعاوى في المحاكم الدولية، ضد مرتكبي الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف العديد من المناطق في قطاع غزة، عبر الطائرات الحربية وقصف العديد من المناطق التي أسفرت عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.