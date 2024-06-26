الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كتائب القسام تنشر مشاهد من استهدافها دبابة ميركافا فى رفح

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، عن مشاهد من استهدافها لدبابة ميركافا ضمن قوة إسرائيلية مدرعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونشرت القسام مقطع فيديو يظهر استهداف دبابة ميركافا ضمن قوة صهيونية مدرعة بعد رصد حركة مرور آليات العدو لعدة أيام في شارع البحر جنوب حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

txt

فصائل فلسطينية: استهدفنا دبابة "ميركافا" جنوب حى تل السلطان بمدينة رفح

وكشف الفيديو لحظة رصد الآليات العسكرية الإسرائيلية، وأبانت اللقطات قيام مقاتلي القسام، بحفر نفق أسفل طريق الآليات وتجهيز الألغام المستخدمة في عملية التفجير.

txt

اشتباكات عنيفة وسط رفح و"القسام" تستهدف منزلا يضم قوات الاحتلال

كما وثق الفيديو لحظة تنفيذ عملية التفجير، مبينًا حفرة كبيرة وآثار دمار عقب العملية.

“حماس”: نطالب المجتمع الدولى بالتدخل السريع لمنع إسرائيل من هدم المنازل بغزة

وسبق أن طالبت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف العمليات الإسرائيلية المتصاعدة لهدم المنازل في قطاع غزة والضفة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وكانت حركة حماس، قد دعت إلى محاسبة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب ضد الأسرى والمحتجزين من أبناء الشعب الفلسطيني ومنع إفلاتهم من العقاب.

وأضافت: "ندعو إلى تحرك المؤسسات الحقوقية والإنسانية، لرفع دعاوى في المحاكم الدولية، ضد مرتكبي الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف العديد من المناطق في قطاع غزة، عبر الطائرات الحربية وقصف العديد من المناطق التي أسفرت عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

كتائب القسام ميركافا مدينة رفح قطاع غزة حي تل السلطان

الأكثر قراءة

صدمتها سيارة.. قرار النيابة فى مصرع سيدة "مصر الجديدة"

عاجل.. «ميكالى» غاضب من مسئولى الجبلاية قبيل المشاركة فى أوليمبياد باريس

مصرع شاب عشرينى غرق بمياه شاطئ عجيبة فى مطروح

زيزو للبيع.. الزمالك يفكر فى الاستغناء عن أمهر لاعبيه لحل أزمة القيد

فتحت قاعاتها بالمجان.. مكتبة الإسكندرية تستقبل 1200 طالب ثانوية عامة

تنسيق مدارس البترول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟