مستشار "الزراعة" يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة وموعد حل الأزمة (فيديو)

أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أن صناعة الأسمدة في مصر تأثرت مؤخرًا بالأزمة المؤقتة في إمدادات الطاقة العالمية، مثلها مثل الصناعات الأخرى، موضحًا أن هناك مخزونًا من الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية، وأن الارتفاع الحالي في أسعار الأسمدة هو ارتفاع مؤقت، وسيعود إلى طبيعته فور استئناف إنتاج مصانع الأسمدة.

وأشار فهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن نقص الأسمدة في الأسواق لا يؤثر على عملية الزراعة في الأراضي، ولم تحدث أي مشكلة في الإنتاج الزراعي رغم ذلك، مؤكدًا أن أزمة تغير المناخ تعتبر قضية وجودية كبيرة، وأن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة للتعامل مع هذا الملف، معتبرة إياه قضية مهمة يجب وضع حلول لها.

وأضاف مستشار وزير الزراعة أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية للتوسع الأفقي في قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن إعادة تأهيل محاور الطرق ساهمت بشكل كبير في تقليل الإجهاد الحراري، موضحًا أن أسعار المنتجات الزراعية في مصر تعد من أرخص الأسعار مقارنة ببقية دول العالم، ومشيرًا إلى أن المشروعات الزراعية التي أقامتها مصر ساهمت في منع ارتفاع أسعار الخضروات إلى خمسة أضعاف.