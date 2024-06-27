سعر الذهب اليوم الخميس 27 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس وسجل الذهب عيار 21 تراجعًا بنحو 5 جنيهات متأثرًا بالتراجعات التي سجلها سعر الذهب خلال خلال نفس جلسة التداولات، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 3588 جنيهًا، وللشراء 3565 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 22 بيع 3289 جنيهًا، وللشراء 3286 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 14 بيع 2093 جنيهًا، وللشراء 2080 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 12 بيع 1،791 جنيه، وللشراء 1،803 جنيه.

الأونصة بيع 111،427 جنيه، وللشراء 112،138 جنيه.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب حسب العيار كما تختلف من محل صاغة لآخر، ويبلغ متوسط سعر مصنعية الذهب عيار 21 من ٦٠ إلى ١٢٠ جنيهًا للجرام، بينما تبلغ مصنعية الذهب عيار 18 ١٤٪؜ من سعر جرام الذهب.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21 بيع 3120 جنيهًا، وللشراء 3140 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 بيع 2691 جنيهًا، وللشراء 2674 جنيهًا.

الجنيه الذهب بيع 25،080 جنيه، وللشراء 25،240 جنيه.

الكيلو بيع 3،582،857 جنيه، وللشراء 3،605،714 جنيه .

سعر الذهب اليوم بالدولار

تراجع سعر الذهب العالمي متأثر باقتراب إصدار بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية.

وتمسك المعدن الأصفر أيضًا بنطاق تداول - حول النطاق المنخفض البالغ 2300 دولار للأونصة - الذي تم إنشاؤه خلال معظم شهر يونيو، حيث خيمت احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على توقعات الأسعار.

وانخفض الذهب بنسبة 0.1% إلى 2،317.02 دولار للأونصة، في حين انخفض عقود الذهب الآجلة المنتهية صلاحيته في أغسطس بنسبة 0.1% إلى 2،328.40 دولار للأونصة.