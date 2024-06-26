هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: “فى الشريعة الإسلامية المسائل منضبطة للغاية، فى رتب الأولى رتبة الضروريات وهى الأمور التى تهدد الحياة والنفس والمال والعرض والدين، والحاجيات هو الاحتياج لشيئ مسبب ألم يصعب احتماله، ورتبة التحسينات وهى لو تعارض مع الحرام يقدم الأولى منه”.

وأضاف: "يبقى كده لو هستدين من أجل الترف فده أمر تحسينى، يبقى ممكن استغنى عنه ولا داعي منه".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/xFPCuXr9gZY?si=-Hl6YtrTY77j5HvT