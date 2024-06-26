لطيفة تتصدر ترند (X) فى مصر بألبوم "مفيش ممنوع"

فور طرح كليب أغنية "مفيش ممنوع" للمطربة التونسية لطيفة ثاني كليبات ألبومها الجديد تصدرت لطيفة ترند موقع X في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما حصدت ما يزيد عن مليون مشاهدة لأغنية "يا ليالي" التي طرحتها أمس.

وتواصل لطيفة طرح باقي كليبات ألبومها عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، إذ تطرح كل يوم كليب جديدًا من من ضمن مشروعها الذي تقدمه مع المخرج وليد ناصيف والذي يتضمن 7 كليبات بنظام الذكاء الاصطناعي Ai.

تفاصيل أغنية "يا ليالي"

طرحت لطيفة حتى الآن كليبات لأغاني "يا ليالي" و"مفيش ممنوع"، وتطرح غدًا ثالث فيديو كليب، بالتزامن مع طرح الألبوم كاملًا عبر منصات الموسيقى الشهيرة.

وألبوم "مفيش ممنوع" للفنانة لطيفة يحتوي على 10 أغانٍ تتعاون خلالها مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، وصورتها جميعًا بطريقة الفيديو كليب.

- تفاصيل أغاني ألبوم لطيفة الجديد.

"مفيش ممنوع" من كلمات نادر عبدالله وألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل.

"يا ليالي" من كلمات ملك عادل وألحان فلكلور ليبي وتوزيع تميم.

"بتقول جرحتك" من كلمات كريم حكيم وألحان خالد فتوح وتوزيع تميم.

"ضعف الإحساس" من كلمات مؤمن سالم وألحان أحمد بحر وتوزيع تميم.

"مطول الوجع" من كلمات حسام سعيد، ألحان محمود أنور وتوزيع تميم.

"الورق" من كلمات عبدالوهاب محمد وألحان زياد الطويل وتوزيع تميم.

"نويت أعانده" من كلمات الشاعر الراحل عبدالوهاب محمد وألحان كاظم الساهر وتوزيع إبراهيم راديو.

"زعمة لاباس" من كلمات ياسين حمزاوي وألحان وتوزيع أمين قلسي.

"الحياة سكرة" من كلمات عمرو المصري وألحان سامر أبوطالب وتوزيع أمين نبيل.