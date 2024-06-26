الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاميلا زاريتشتا: عدالة أورسولا فون دير لاين فى القضايا الأوروبية المهمة جعلتها تحسم الولاية الثانية

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين

قالت كاميلا زاريتشتا مستشار سابق بالاتحاد الأوروبي، إنه يجب علينا أولًا أن نتذكر أن كل المرشحين لديهم بعض الأمور التي يهتمون بها ونحن نعلم أن البي بي بي وهو أحد أهم الأحزاب في أوروبا يضع كل ثقته بالسيدة أورسولا فون دير لاين ويدعمها بكل قوة، مؤكدًة أن عدالة فون دير لاين في القضايا الأوروبية المهمة جعلتها تحسم الولاية الثانية.
وأضافت زاريتشتا، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مشكلة أخرى تتعلق باليسار ولا بد أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار، فهناك الكثير من الأسئلة التي تطرح الآن من الذي سيفوز ومن الذي سيكون على سدة المكان، مشيرةً إلى أن هناك انتقالًا واضحًا في النظرة السياسية والمفوضين الأوروبيين والبعض انتقل من تأييد اليسار لتأييد اليمين ووجدنا تخليهم عن هذه الأحزاب اليسارية تجاه اليمين.

وتابعت: "علينا أن ننتظر لنرى الذي سيحدث في بداية يوليو سيكون هناك الكثير من النقاشات بهذا الصدد".

القاهرة الإخبارية ملف اليوم القضايا الأوروبية فون دير لاين اليمين اليسار

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