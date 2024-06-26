أحمد موسى: توترات البحر الأحمر وتأثيرها على قناة السويس استهداف مقصود لمصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يسمح بتهجير الفلسطينيين أو بأي ضغوطات على الدولة المصرية، موضحًا أن ما يحدث في البحر الأحمر وتأثيره على قناة السويس هو استهداف مقصود لمصر، يهدف إلى تهديد الأمن القومي والاقتصاد المصري.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية وشعبها قد تحملوا الكثير، وهم على أتم الاستعداد لتحمل المزيد من أجل مصر وأمن وسلامة 106 ملايين مواطن، مشيرًا إلى أن الدولة تدبر أموالها وستقوم بجلب شحنات المازوت والغاز لتجاوز أزمة الصيف.

كما لفت "موسى" إلى نقص السماد وارتفاع سعر شيكارة السماد التي تقترب من 800 جنيه بسبب أزمة الغاز.