مصرع شاب عشرينى غرق بمياه شاطئ عجيبة فى مطروح

لقي شاب عشريني مصرعه غرقا أثناء السباحة بشاطئ عجيبة في مرسي مطروح وتم على الفور نقله إلي مستشفى مطروح العام.

واستقبل مستشفي مطروح العام جثمان “سيف. ر - 23 سنة" وتم التحفظ علي الجثمان تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

وفي وقت سابق، أطلق مركز ومدينة مرسى مطروح تحذيراته لرواد الشواطئ بعدم السباحة في الشواطئ المفتوحة بالأبيض- وأم الرخم وعجيبة لعدم استقرار حالة البحر، اليوم الأربعاء، نظرًا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب في البحر، فعلى الجميع الاستجابة بعدم نزول البحر بتلك الشواطئ، تفاديًا لتعرض حياة رواد الشواطئ للخطر.

الشواطئ المفتوحة

وأعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن عدم ممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة، ويمكن لضيوف المدينة السباحة والاستمتاع بنزول البحر في العديد من الشواطئ الآمنة بنطاق المدينة التي يتوافر فيها كل الخدمات وهي "روميل- البنست- النخيل- بحيرة كليوباترا- الليدو- مطروح العام- الغرام- مينا حشيش- علم الروم".

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح، على عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام، وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة، مشددًا على الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ التي تتابع الحالة العامة يوميًا، وتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ، حفاظًا على أرواح الجميع.

ووجه جاب الله، رؤساء الشواطئ والشباب المنتفع من موسم الصيف بضرورة منع رواد الشواطئ من السباحة والالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ بالمتابعة الميدانية على البحر، للحفاظ على أرواح ضيوفنا وأهالينا بالمدينة، ونوه وشدد على أنهم غير مسئولين تمامًا عن نزول رواد الشواطئ البحر وممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة التي لا توجد بها خدمات أو مسئولون للشواطئ بمدينة مرسي مطروح، قائلًا: ونتمني لضيوف المدينة ولكم قضاء وقت ممتع.