الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الإصلاح والنهضة" يدعم مبادرة تنسيقية الأحزاب "رشد عشان بكرة"

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

أشاد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بتدشين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمبادرة "رشد عشان بكرة" والتي أطلقتها التنسيقية على صفحتها الرسمية اليوم واصفا الخطوة بأنها "استكمال لمسيرة التنسيقية" في التوعية ودعم  الدولة المصرية وقت الأزمات داعيا المواطنين للمساهمة بفاعلية في تلك الحملة.

وقال عبد العزيز إن ثقافة الترشيد بشكل عام وفي قطاع الطاقة بشكل خاص تمثل ركيزة أساسية وقيمة هامة لابد من نشرها في المجتمع المصري بصورة مكثفة.

وأكد أن علاج أزمة الطاقة في مصر تقوم على محورين هامين، تعزيز الإنتاج من مصادر متعددة للطاقة وترشيد الاستهلاك لدعم استدامة مصادر الطاقة وتعزيز استخدامها بالصورة المثلى.

وأعرب رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن دعمه لمبادرة التنسيقية واستعداد الحزب للمشاركة بشكل فعال في تلك المبادرة وكافة المبادرات التي تهدف لمواجهة الأزمات وخدمة الوطن والمواطن.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين رشد عشان بكرة حزب الإصلاح والنهضة ثقافة الترشيد أزمة الطاقة

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