سعر الدولار اليوم الخميس 27 يونيو 2024 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

ارتفع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، يتخطى سعره 48 جنيه في كافة البنوك العاملة في مصر، كما ارتفعت أسعار كافة العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.33 جنيه للشراء.

48.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 48.40 جنيه مصري

سعر البيع: 48.50 جنيه مصري

سعر الدولار اليوم بنك فيصل الإسلامي

سعر الشراء: 48.33 جنيه مصري

سعر البيع: 48.43 جنيه مصري

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الدولار اليوم الخميس على شاشات البنك الأهلي المصري نفس الارتفاعات التي سجلها في باقي البنوك المصرية، وجاء سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي:

48.33 جنيه للشراء.

48.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 27 يونيه 2024 على شاشات بنك مصر نفس الارتفاعات التي سجلها في باقي البنوك المصرية، وجاء سعر الدولار اليوم في بنك مصر:

48.33 جنيه للشراء.

48.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.33 جنيه للشراء.

48.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.33 جنيه للشراء.

48.43 جنيه للبيع

اسعار العملات في مصر اليوم