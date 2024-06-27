الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم الخميس 27 يونيو 2024 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، يتخطى سعره 48 جنيه في كافة البنوك العاملة في مصر، كما ارتفعت أسعار كافة العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

 

سعر الدولار اليوم في مصر 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.33 جنيه للشراء.

48.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 48.40 جنيه مصري

سعر البيع: 48.50 جنيه مصري

سعر الدولار اليوم بنك فيصل الإسلامي

سعر الشراء: 48.33 جنيه مصري

سعر البيع: 48.43 جنيه مصري

تعرف على أسعار السلع التموينية اليوم

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سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الدولار اليوم الخميس على شاشات البنك الأهلي المصري نفس الارتفاعات التي سجلها في باقي البنوك المصرية، وجاء سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي: 

48.33 جنيه للشراء.

48.43 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم فى بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 27 يونيه 2024 على شاشات بنك مصر نفس الارتفاعات التي سجلها في باقي البنوك المصرية، وجاء سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 

48.33 جنيه للشراء.

48.43 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.33 جنيه للشراء.

48.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.33 جنيه للشراء.

48.43 جنيه للبيع

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مقابل الجنيه المصري.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-6-2024 في البنوك ختام التعاملات

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تحديث لحظي.. سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر بالجنيه المصري

اسعار العملات في مصر اليوم

العملةشراءبيع
دولار أمريكى48.310948.4503
يورو51.789351.9581
جنيــه إسترليـنى61.272761.4834
دولار كنـدى35.356335.4687
كرون دانمركى6.94366.9641
كرون نرويجى4.57044.5845
كرون ســويدى4.61454.6285
فرنك سويسرى54.051154.2313
100 ين يابانى30.298530.3878
ريـــال سعـــودى12.875012.9128
دينــار كويتى157.5749158.0811
درهم اماراتى13.150813.1924
دولار اســـترالى32.150932.2534
دينــار البحــرين128.1456128.5392
ريـــال عمـــانى125.4828126.1726
ريـــال قطــــرى13.248613.2941
دينـار اردنـى68.187668.4229
يوان صينى6.65196.6713

 

 

 

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