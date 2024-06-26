الأربعاء 26 يونيو 2024
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أحمد موسى يحذر أصحاب المطاعم وصالونات الحلاقة السودانية من عدم احترام القوانين

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن يوم الأحد المقبل هو اليوم الأخير لتوفيق أوضاع اللاجئين المقيمين في مصر، موضحًا أن هذه القضية يجب أن تُحسم بسرعة، قائلًا: "لا أحد سيفرض علينا الأمر الواقع".

وأشار موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن مصر تستقبل جميع الدول التي تلجأ إليها رغم الأزمات والصعوبات التي تواجهها، مضيفًا: "مصر لم ترفض استقبال الدول التي تعاني من الإرهاب والقتل مثل السودان وسوريا وإثيوبيا والصومال".

وأضاف أن هناك أكثر من 100 جنسية موجودة حاليًا في مصر، مشيرًا إلى أن فئة قليلة من هؤلاء الضيوف نكروا الجميل لمصر، وطلب من المواطنين الأجانب في مصر احترام المبادئ والقواعد والقوانين المصرية.

وتابع "موسى": "من لا يحترم القواعد والقوانين ويحاول إثارة الفتنة سيتم طرده فورًا، ومن يريد فتح مطعم أو صالون حلاقة يجب أن يتبع الإجراءات القانونية، ويجب أن يكون لديه بطاقة إقامة أو هوية، ولن يتم التعامل مع أي شخص بدون هذه البطاقة، وأي إجراء مخالف سينتهي".

واختتم حديثه محذرًا: "تذكروا أن هذه مصر وليست دولة أخرى، ولا تحاولوا العبث بأمننا، فنحن يقظون جدًا، مرحبًا بكم طالما تحترمون القوانين، ولكن من يخالفها سيتم طرده فورًا، فأمننا وسلامتنا وبلادنا تأتي قبل أمن أي شخص آخر، وأي محاولة للعبث بأمننا ستواجه بإجراءات صارمة دون الدخول في التفاصيل".

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