بمشاركة 6 دول إفريقية.. وزير الرياضة يشهد افتتاح بطولة إفريقيا البارالمبية للدراجات

شهد د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، افتتاح البطولة الإفريقية البارالمبية لدراجات المضمار، بحضور د.وجيه عزام، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الإفريقي للدراجات.

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترةًمن 26 حتي 28 يونيو الجاري والتي تأتي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وعبر وزير الرياضة عن سعادته بتواجده وسط هذا الصرح الرياضي العملاق الذي يتواجد ضمن أفضل 5 مضمارات

علي مستوي العالم.

وأشاد وزير الرياضة بالمستوى التنظيمي للبطولة، مؤكدًا أن استضافة هذه البطولة وغيرها من الأحداث الرياضية القارية والدولية يؤكد تميز مصر في تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى، مؤكدًا أن استضافة هذه البطولة وغيرها من الأحداث الرياضية القارية والدولية يؤكد تميز مصر في تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى بدعم كبير من القيادة السياسية.

وأعرب عزام عن تقديره وشكره لحرص الدكتور أشرف صبحي على حضور حفل افتتاح البطولة، وهي الخطوة التي اعتبرها انعكاسا حقيقيا لاهتمام وزير الرياضة الدائم ومتابعته المستمرة لكل البطولات الرياضية التي تنظمها مصر في كل اللعبات.

وأعرب د.وجيه عزام عن تقديره وشكره لحرص الدكتور أشرف صبحي على حضور حفل افتتاح البطولة، وهي الخطوة التي اعتبرها انعكاسا حقيقيا لاهتمام وزير الرياضة والدولة الدائم ومتابعته المستمرة لكل البطولات الرياضية التي تستضيفها مصر بمختلف الألعاب.

وحرص وزير الشباب على النزول إلى لاعبي المنتخب المصري لتحفيزهم للمنافسة علي البطولة التي ستكون منافسة قوية بوجود العديد من المنتخبات المشاركة وعلى رأسها كينيا ووعد صبحي لاعبي المنتخب بزيادة المكافآت حال التأهل الي بطولة العالم والتأهل الي الأولمبياد البارالمبي.

يشارك في البطولة الإفريقية 6 منتخبات هى: السنغال وكينيا والمغرب ونيجيريا وموريشيوس، إضافة إلى مصر البلد المنظم للبطولة.

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