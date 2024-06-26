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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تبدأ الخميس 18 يوليو.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

مرتبات
مرتبات

يتساءل كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للموظفين وهل تم تبكيره ام لا ؟

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

أعلنت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر يوليو ٢٠٢٤ لمدة ٥ ايام ليبدأ الصرف يوم الخميس ١٨ يوليو.

 

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للموظفين

ويرصد الدستور في هذا التقرير التفاصيل الكاملة والمعلومات عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

اعلنت وزارة المالية إنه تم تبكير مواعيد صرف مرتبات يوليو 2024 وتبدأ يوم ١٨ يوليو وتستمر لمدة خمسة أيام 18 و21 و22 و23 و24 من الشهر نفسه، في حين تصرف المتأخرات أيام ٨، ١٠، ١١ يوليو.

موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2024

حدد وزارة المالية موعد صرف مرتبات أغسطس المقبل بدءًا من يوم الاحد  ٢٢ من الشهر نفسه وتستمر لمدة خمس ايام 22 و23 و24 و25 و26 اغسطس ويتم صرف المتأخرات أيام ٨، ١١، ١٢ أغسطس.

بشرى سارة لموظفى الدولة بشأن مرتبات شهر يوليو 2024

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024


حدد وزارة المالية موعد صرف مرتبات سبتمبر بدءًا من يوم الخميس ٢٢ من الشهر نفسه، وتستمر خلال 5 ايام 22 و25 و26 و27 و28 سبتمبر والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ سبتمبر المقبل.


وقالت المالية سيتم إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

أهاب بالعاملين فى الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

موعد تطبيق العلاوة الدورية 
 

وتطبق الحكومة المصرية زيادة في المرتبات سنويًٍا وذلك يكون مع بداية بكل عام المالي الجديد، وذلك يكون لأن لمادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر وذلك بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ستنص على أنه سيتم صرف علاوة دورية للموظفين بشهر يوليو من كل عام، وهي تكون زيادة ستُمنح لتحسين دخل العاملين بالدولة.

وكان رئيس الجمهورية في مصر، قد أقر هذه العلاوة بشهر مارس 2024، من ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين التي سوا تهدف لتحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والتخفيف لأثر الإصلاحات المالية والأزمات الاقتصادية على كافة المواطنين.

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