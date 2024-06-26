أحمد موسى يحذر من استغلال أزمة الكهرباء لزعزعة استقرار مصر (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لحل أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، مشيرًا إلى أن "وقت الجد البلد أمانة أمام 100 مليون مواطن".

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء صرح بأن مشكلة انقطاع الكهرباء ستنتهي على مستوى الجمهورية خلال ثلاثة أسابيع، مشيرًا إلى أن هناك من يستغل أزمة انقطاع الكهرباء لتحقيق مصالح ضد الدولة، ومحذرًا من الحملات التي تهدف إلى زعزعة استقرار البلد.

كما لفت "موسى" إلى أن جماعة الإخوان تستخدم القتل منهجًا لها في التعامل مع القضايا التي تشغل بال المواطنين، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات والحملات المغرضة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء، وأكد: "محدش عايز الكهرباء تنقطع عنه ولا ثانية واحدة، والدولة بتعمل إجراءات بشكل مستمر للنهوض من تلك الأزمة".