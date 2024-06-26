الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من الخميس إلى الثلاثاء.. "الأرصاد" تعلن حالة الطقس في البلاد

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المُقبلة، وذلك اعتبارًا من الخميس 27 يونيو إلى الثلاثاء 2 يوليو 2024.

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا

توقعات حالة الطقس غدًا الخميس 27 يونيو 2024 ونصائج الأرصاد للمواطنين

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد خلال هذه الفترة، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد يوم الخميس 27 يونيو، بينما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة من الجمعة 28 يونيو إلى الثلاثاء 2 يوليو 2024.

وأوضحت الهيئة استمرار الأجواء الحارة لشديدة الحرارة على كافة الانحاء مع ارتفاع للرطوبة.

الشبورة 

تقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا التي تصل إلى حد الضباب الكثيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

 حالة البحر 

  • البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.
  • خليج السويس: معتدل، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.
  • البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج من متر  إلى متر ونصف الرياح شمالية.

 

ومن المتوقع أن يشهد غدًا الخميس، ارتفاعًا في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

 

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن وجود نشاط رياح اليوم وغدًا الخميس على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بينما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة من الخميس 27 يونيو إلى الإثنين 1 يوليو.

 

وفيما يلي بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس المتوقعة خلال هذه الفترة.

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس

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"الأرصاد" تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا

توقعات حالة الطقس غدًا الخميس 27 يونيو 2024 ونصائج الأرصاد للمواطنين

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