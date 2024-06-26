الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

روسيا تنشر قائمة تحظر دخول 27 مواطنًا أستراليًا إلى أراضيها

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

نشرت موسكو قائمة تحظر دخول 27 مواطنًا أستراليًا إلى روسيا تشمل رئيس الوزراء السابق ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا عن حجب 81 وسيلة إعلامية أوروبية في "إجراء انتقامي" بعدما قرر الاتحاد الأوروبي في مايو حظر أربع وسائل إعلام روسية رسمية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "فُرضت قيود مضادة على تلقي بث وسائل إعلامية تابعة لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في الأراضي الروسية".

القاهرة الإخبارية موسكو أستراليا روسيا قائمة

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