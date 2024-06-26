الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صدقي صخر يجسد شخصية "نجيب الدسوقي" في "قصر الباشا"

صدقي صخر
صدقي صخر

نشر الممثل صدقي صخر على صفحات السوشيال ميديا الرسمية صورة من أحدث أعماله فيلم "قصر الباشا" الذي يقوم بتصويره حالياً ويقدم فيه بشخصية نجيب الدسوقي.

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الفيلم بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، صدقي صخر، مايان السيد، احمد فهيم، امير صلاح الدين، محمد القس، نبيل عيسى، حمزة العيلي، نانسي صلاح، محمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

تفاصيل كلام عائلي 

كما يعرض لصدقي صخر حالياً أول تجربة له في تقديم برنامج بودكاست بعنوان (كلام عائلي) حيث يستضيف عدد كبير من النجوم من أبرز الفنان أحمد داود وعلا رشدي، حنان مطاوع، عمرو وهبة، أمير عيد، مريم الخشت، عمرو سلامة وزوجته مروة البرماوي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، هنادي مهنا، د. نبيل القط وغيرهم النجوم.

كلام عائلي بودكاست عائلي يستضيف نجوم الفن وشخصيات عامة ومتخصصين للحديث عن عائلاتهم والعلاقات والأولاد والزواج وغيرها من المواضيع الاجتماعية ويتكون الموسم الأول من 12 حلقة تعرض بشكل أسبوعي.

مشاركته في رمضان 2024

مؤخراً، شارك الفنان صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بـ 3 أعمال فنية هم كامل العدد + 1 الذي يعرض علي قناة  On ومنصة شاهد ومسلسل فراولة علي قناة DMC ومنصة Watch it ومسلسل لانش بوكس على قناة النهار.

ويقدم صدقي صخر في مسلسل كامل العدد + 1 شخصية تحمل اسم كريم، ويضم العمل عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم: دينا الشربيني، صدقي صخر، شريف سلامة، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

ويشارك في مسلسل فراولة بشخصيته إبراهيم، والعمل من بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد علي.

في مسلسل لانش بوكس، ويقدم دور حامد، وهو عمل مأخوذ من مسلسل امريكي، وهو من بطولة غادة عادل، جميلة عوض وفدوى عابد وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف عمرو مدحت وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

ويعتبر مسلسل صوت وصورة هو أحدث أعمال صدقي صخر بشخصية لطفي عبود وقد احتل رقم 1 في مشاهدات منصة Watch it منذ بداية عرض حلقاته، بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر، فدوى عابد ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وتم عرضه علي DMC ومنصة watch it.

كما عرض مؤخراً لصدقي صخر فيلم "أنف وثلاث عيون" بدور العرض المصرية والعربية المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي.

نبيل عيسى نانسي صلاح فيلم قصر الباشا قصر الباشا صدقي صخر

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