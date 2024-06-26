أستاذ علاقات دولية: هناك ارتدادات سلبية وكارثية على الداخل الأوروبى جراء الحرب الروسية الأوكرانية

قال د. حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي التي بدأت تنتقل من الخارج إلى الداخل، وأصبحت هناك ارتدادات سلبية وكارثية من الحرب الروسية الأوكرنية على الداخل الأوروبي انعكست بشكل كبير على حياة الشعوب الأوروبية، وبالتالي أصبحت أوكرانيا تمثّل عبئًا ثقيلًا في سبيل دعمها عسكريًا في مواجهة روسيا.

وأضاف فارس، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب الروسية الأوكرانية ستكون هي الملف الأهم في ظل كما نشاهد أن أوروبا كانت تعيش رفاهيتها على الغاز الروسي الرخيص، ولكن الآن أصبحت الأمور صعبة في ظل ارتفاع حجم التضخم في الداخل، وفي ظل حالة من الانقسام الحاد في الداخل الأوروبي باتجاه الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضًا في ظل نقطة جوهرية وهي أن هذه القمة تنعقد في ظروف استثنائية في ظل ظهور وارتفاع حجم وقوة اليمين المتطرف بشكل كبير، لدرجة أننا شاهدنا لأول مرة بعد إسبانيا وبعد إيطاليا أن هناك ارتفاعًا في اليمين المتطرف وزيادة وتيرته في فرنسا وأيضًا في ألمانيا.

وأوضح، أن المناصب السيادية بها انقسام في اختياراتها على الرغم من أن هناك رغبة في فوز أورسولا فون دير لاين مرة أخرى برئاسة المفوضية الأوروبية، مشيرًا إلى أن كل ذلك يؤكد على أن أوروبا أصبحت منقسمة على نفسها في الكثير من الملفات.