حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

بتأكيد عمق وخصوصية العلاقات المصرية اليمنية، عبر التاريخ، وحرص البلدين على تعزيز آليات التعاون والتنسيق بينهما، انتهى لقاء سامح شكرى، وزير الخارجية، ونظيره اليمنى الدكتور شائع محسن الزندانى، الذى أعقبته جلسة مباحثات موسعة، بحضور وفدى البلدين، فى إطار الجولة الثامنة للحوار الاستراتيجى المصرى اليمنى، الذى استضافته وزارة الخارجية، أمس الأول وأمس، الثلاثاء والأربعاء.

المباحثات عكست قلق الطرفين البالغ من المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية فى البحر الأحمر، وتبعاتها على أمن الملاحة فى قناة السويس، وبالتالى على حركة النقل والتجارة الدولية. كما استعرض الجانبان آخر تطورات عدد من الملفات الإقليمية، شملت المستجدات الأخيرة فى الصومال والسودان وسوريا وليبيا وغيرها. وأسعدنا أن يعرب وزير الخارجية اليمنى عن تقدير بلاده الكبير مواقف مصر الداعمة لليمن، وترحيبه بما تم التوصل إليه من نتائج جولة الحوار الاستراتيجى، على مستوى كبار المسئولين.

بشكل مفصل، تناولت المباحثات الحرب المستعرة، منذ شهور، فى قطاع غزة، وما يواجهه القطاع من وضع إنسانى كارثى وغير مسبوق. وفى هذا السياق، أعاد وزير خارجيتنا تأكيد موقف مصر الرافض سيطرة إسرائيل عسكريًا على الجانب الفلسطينى من معبر رفح، وأوضح أن العدوان على غزة ليس بمعزل عن الأوضاع فى الضفة الغربية والقدس، وأن الحكومة الإسرائيلية مستمرة فى خلق مناخ ضاغط على الفلسطينيين، محذرًا، فى الوقت ذاته، من تداعيات التصعيد المستمر، ومخاطر توسيع رقعة الصراع.

بدأت جولات أو جلسات الحوار الاستراتيجى اليمنى المصرى، سنة ١٩٩٨، وانعقدت دورتها السابعة، السابقة، سنة ٢٠١٠، ثم انقطعت، بسبب الظروف الكارثية التى عاشتها المنطقة العربية، لاحقًا، والتى لم يتجاوزها البلد الشقيق إلى الآن، وجعلت أوضاعه لا تسر الحبيب السوى، أو العدو العاقل. ويكفى أن تعرف، مثلًا، أن جماعة الحوثى قامت باحتجاز أربع طائرات فى مطار العاصمة صنعاء ومنعتها من الإقلاع إلى مدينة جدة السعودية لإعادة حجاج يمنيين، ما دفع محمد بن عيضة شبيبة، وزير الأوقاف والإرشاد فى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إلى مطالبة «جميع الوكالات»، أمس الأربعاء، فى حسابه على شبكة «إكس»، بإبقاء حجاجهم فى مساكنهم والمكوث فى مكة حتى عودة الطائرات!

دعم مصر الراسخ لوحدة البلد الشقيق ومؤسساته واستقلاله وسلامة أراضيه، أكده وزير خارجيتنا، أو جدّد تأكيده، أمس، منوهًا بما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوى للأمن القومى المصرى، وأمن المنطقة العربية، ومنطقة البحر الأحمر. كما شدّد سامح شكرى على دعم مصر للشرعية فى اليمن، والتى يمثلها مجلس القيادة الرئاسى، مشيرًا إلى تأييد مصر جميع الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسى شامل للأزمة اليمنية، بما يلبى طموحات الشعب اليمنى الشقيق وينهى معاناته الإنسانية، وفق مرجعيات الحوار الوطنى اليمنى، والمبادرة الخليجية، ومخرجات المشاورات اليمنية الأخيرة فى الرياض، وكذلك وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفى مقدمتها القرار رقم ٢٢١٦، الصادر منذ تسع سنوات تقريبًا!

قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦، الصادر فى ١٤ أبريل ٢٠١٥، طالب الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية، التى يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسى فى اليمن، والكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التى استولوا عليها، والتخلى عن جميع الأسلحة التى استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التى تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن الإتيان بأى استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة.

.. وتبقى الإشارة إلى أن وزير خارجيتنا أكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية فى جهودها لتطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل الكوادر البشرية فى المجالات المختلفة، مؤكدًا الانفتاح المصرى على الانخراط فى مشروعات التنمية اليمنية وجهود إعادة الإعمار. كما تناول جهود الدولة المصرية لتقديم أوجه الدعم المختلفة للبلد الشقيق، سواء على صعيد توفير المساعدات الطبية والغذائية، أو باستضافتها أعدادًا كبيرة من اليمنيين وتقديم جميع الخدمات لهم بشكل مماثل لما يتم تقديمه للمصريين.