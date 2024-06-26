للمرة الأولى.. جامعة السويس تدخل ضمن تصنيف الأفضل عالمياً

أعلن رئيس جامعة السويس الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل، دخول جامعة السويس ضمن تصنيف أفضل الجامعات العالمية News Best Global Universities.

تصنيف أكثر من 100 جامعة عالمية

وقال رئيس الجامعة، في بيان، إن تلك هي المرة الأولى التي تدخل بها جامعة السويس ضمن هذا التصنيف، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يشمل تقييم مؤسسات أكاديمية في الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من ١٠٠ دولة حول العالم.

وأوضح رئيس الجامعة، أن تمكن الجامعة من الدخول في هذا التصنيف العالمي يرجع استنادا إلى عدد من المؤشرات الموضوعية والمقننة لتقييم الأداء الأكاديمي للجامعة في البحث العلمى وسمعتها الإقليمية والدولية.

مؤشرات التقييم والتصنيف

وأوضح أن من ضمن هذه المؤشرات التي يتم التقييم على أساسها: سمعة البحث العلمي عالميا - سمعة البحث العلمي إقليميًا - عدد المنشورات - عدد الكتب - تأثير الاقتباس - إجمالي الاقتباسات - عدد المنشورات ضمن أعلى استشهادًا - نسبة المنشورات ضمن أعلى استشهادًا - التعاون الدولي - نسبة إلى البلد ؤ عدد الأوراق البحثية الأعلى استشهادًا.

وأشار رئيس جامعة السويس، إلى أن هذا التصنيف يمكنه أن يساعد الطلاب من مختلف دول العالم لاكتشاف خيارات التعليم العالي المتاحه لديهم خارج بلادهم، ومقارنة الجوانب الرئيسية المتعلقة بمهام البحث في الجامعات المختلفة، حيث تشمل قائمة هذا التصنيف أفضل ٢٢٥٠ جامعة حول العالم، وقد تمكنت جامعة السويس من احتلال الترتيب ١٤٢٧.

ووجه الاستاذ الدكتور أشرف حنيجل التهنئة لكافة منسوبي الجامعة، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والتقدم للمساهمة في رفع اسم جامعة السويس عاليا في مختلف المحافل.

كما وجه "حنيجل" التحية لفريق ملف تصنيف الجامعة مثمنًا جهدهم المتميز الذي بذلوه في هذا الملف المهم.